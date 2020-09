Zanfina përlot me dedikimin për nënën.

Vdekja e nënës së Adelina, Ema dhe Zanfina Ismailit, ka lënë boshllëk të madh në jetën e tyre, shkruan lajmi.net.

Me këtë datë, Mona e ndjerë do të festonte ditëlindjen e 61-të, andaj me këtë rast Zanfina i bëri dedikim prekës.

Këngëtarja ka publikuar një fotografi të shkrepur dy vite para vdekjes së nënës dhe zgjodhi fjalë emocionuese për të.