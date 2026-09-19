Zabërgja vazhdon me gola në Ukrainë, shënon sërish për Kharkivin
Baton Zabërgja po vazhdon formën e mirë në kampionatin ukrainas. Sulmuesi kosovar shënoi në fitoren 2-0 të Kharkivit ndaj Bukovynas, duke realizuar në minutën e 70-të. Për 25-vjeçarin ky ishte goli i katërt këtë sezon, teksa ka edhe një asistim. Zabërgja është ftuar edhe nga Kombëtarja e Kosovës për ndeshjet e radhës. VIDEO
Sport
Baton Zabërgja po vazhdon formën e mirë në kampionatin ukrainas.
Sulmuesi kosovar shënoi në fitoren 2-0 të Kharkivit ndaj Bukovynas, duke realizuar në minutën e 70-të.
Për 25-vjeçarin ky ishte goli i katërt këtë sezon, teksa ka edhe një asistim.
Zabërgja është ftuar edhe nga Kombëtarja e Kosovës për ndeshjet e radhës.