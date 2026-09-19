Zabërgja vazhdon me gola në Ukrainë, shënon sërish për Kharkivin

Baton Zabërgja po vazhdon formën e mirë në kampionatin ukrainas. Sulmuesi kosovar shënoi në fitoren 2-0 të Kharkivit ndaj Bukovynas, duke realizuar në minutën e 70-të. Për 25-vjeçarin ky ishte goli i katërt këtë sezon, teksa ka edhe një asistim. Zabërgja është ftuar edhe nga Kombëtarja e Kosovës për ndeshjet e radhës. VIDEO

Sport

19/09/2026 15:50

Baton Zabërgja po vazhdon formën e mirë në kampionatin ukrainas.

Sulmuesi kosovar shënoi në fitoren 2-0 të Kharkivit ndaj Bukovynas, duke realizuar në minutën e 70-të.

Për 25-vjeçarin ky ishte goli i katërt këtë sezon, teksa ka edhe një asistim.

Zabërgja është ftuar edhe nga Kombëtarja e Kosovës për ndeshjet e radhës.

VIDEO

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