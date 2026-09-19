Këta janë tre veprimtarët e njohur të identifikuar pas zhvarrosjeve në Mitrovicë
Në mesin e 23 personave, mbetjet mortore të të cilëve janë zhvarrosur së fundmi në Mitrovicë, janë identifikuar edhe tre veprimtarë të njohur të çështjes kombëtare: Adem Beqiri, Idriz Rrecaj dhe Salih Meziu. Sipas burimeve të Klan Kosovës, Adem Beqiri është nga Mitrovica, ndërsa Idriz Rrecaj dhe Salih Meziu janë nga Skenderaj. Identifikimi i tyre…
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Në mesin e 23 personave, mbetjet mortore të të cilëve janë zhvarrosur së fundmi në Mitrovicë, janë identifikuar edhe tre veprimtarë të njohur të çështjes kombëtare: Adem Beqiri, Idriz Rrecaj dhe Salih Meziu.
Sipas burimeve të Klan Kosovës, Adem Beqiri është nga Mitrovica, ndërsa Idriz Rrecaj dhe Salih Meziu janë nga Skenderaj.
Identifikimi i tyre vjen pas zhvarrosjes së mbetjeve mortore të 23 personave në Mitrovicë.
Identiteti i tyre është konfirmuar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore, pas përfundimit të procedurave të identifikimit.
Ky zhvillim shënon një hap të rëndësishëm në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur dhe u jep familjeve përgjigje pas vitesh pritjeje.
Zhvarrosja dhe identifikimi janë pjesë e përpjekjeve institucionale për zbardhjen e fatit të personave ende të pagjetur dhe kthimin e mbetjeve mortore te familjet e tyre.