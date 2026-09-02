Ymeri: Një deputet i kërkoi Abdixhikut dorëzimin e mandatit, ai e refuzoi
Deputetja e LDK-së, Janina Ymeri, ka folur pasi ka deklaruar se refuzon ta votojë Bekim Sejdiun për President. Ajo ka thënë për “Nacionale”, se një nga gjashtë deputetët e LDK-së i ka kërkuar Abdixhikut që t’ia dorëzojë mandatin. Por, Ymeri tha se Abdixhiku e ka refuzuar këtë. Më pas tregon ajo, kur ka zbritur poshtë…
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Deputetja e LDK-së, Janina Ymeri, ka folur pasi ka deklaruar se refuzon ta votojë Bekim Sejdiun për President.
Ajo ka thënë për “Nacionale”, se një nga gjashtë deputetët e LDK-së i ka kërkuar Abdixhikut që t’ia dorëzojë mandatin.
Por, Ymeri tha se Abdixhiku e ka refuzuar këtë.
Më pas tregon ajo, kur ka zbritur poshtë Abdixhiku ka kërkuar që deputetët t’i dorëzojnë mandatet.
“Kjo është dyfytrësi e llojit të vetë. Ka qenë njëri nga deputetët që ka kundërshtu dje dhe ka thënë a do ta dorëzojë mandatin dhe ky i ka thënë jo. Momentin që ka zbritur poshtë ka thënë le të verifikojnë mandatet”, ka thënë ai./Lajmi.net/