Ymeri: Në KEK u punësuan 777 persona, punëtorët e rinj të VV-së “janë bossa” që s’punojnë
Deputetja e LDK-së, Janina Ymeri, ka ngritur akuza ndaj menaxhimit të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), duke deklaruar se gjatë vitit 2025 janë punësuar 777 punëtorë të rinj. Përmes një reagimi, Ymeri ka vënë në pikëpyetje mënyrën e këtyre punësimeve, duke i cilësuar ato si një lloj “llotarie” politike, përmes së cilës, sipas saj, është…
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Deputetja e LDK-së, Janina Ymeri, ka ngritur akuza ndaj menaxhimit të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), duke deklaruar se gjatë vitit 2025 janë punësuar 777 punëtorë të rinj.
Përmes një reagimi, Ymeri ka vënë në pikëpyetje mënyrën e këtyre punësimeve, duke i cilësuar ato si një lloj “llotarie” politike, përmes së cilës, sipas saj, është ndikuar edhe në rezultatet zgjedhore në Obiliq dhe Fushë Kosovë.
Ajo ka bërë të ditur se ka pranuar ankesa nga punëtorët e vjetër të KEK-ut, të cilët pretendojnë se në sektorin e prodhimit ka mungesë të punëtorëve aktivë, pavarësisht rekrutimeve të reja.
“Nuk kemi punëtorë në prodhim, sepse punëtorët e pranuar nga Vetëvendosja nuk punojnë, janë bossa”, ka cituar Ymeri ankesën që, sipas saj, ka marrë nga stafi i vjetër.
Deputetja ka ngritur shqetësime edhe për vdekjen e katër personave në KEK gjatë këtij viti, si dhe për grevat e zhvilluara nga punëtorët, duke kritikuar, sipas saj, mungesën e interesimit të Lëvizjes Vetëvendosje për gjendjen në këtë ndërmarrje.
Në reagimin e saj, Ymeri ka kritikuar gjithashtu atë që e quan shfrytëzim të djersës së punëtorëve dhe të taksave të qytetarëve, duke bërë edhe një aludim për pushime në Paris.
“Nuk është kjo shembje e shtetit dhe pirje e djersës së punëtorit?!”, ka përfunduar Ymeri reagimin e saj.