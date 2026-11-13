Gjyqi ndaj ish-profesorit Krasniqi nis sot
Gjyqi ndaj ish-profesorit në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetit të Prishtinës, Xhevat Krasniqi, është ricaktuar të nis gjatë ditës së sotme. Sipas raportimeve të gazetares së Klan Kosovës, Blerta Ahmeti, seanca e parë gjyqësore ndaj tij do të mbahet nga ora 09:30. Shqyrtimi i kësaj çështjeje ishte caktuar të nis qysh para dy muajsh, por…
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Gjyqi ndaj ish-profesorit në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetit të Prishtinës, Xhevat Krasniqi, është ricaktuar të nis gjatë ditës së sotme.
Sipas raportimeve të gazetares së Klan Kosovës, Blerta Ahmeti, seanca e parë gjyqësore ndaj tij do të mbahet nga ora 09:30.
Shqyrtimi i kësaj çështjeje ishte caktuar të nis qysh para dy muajsh, por nëntë seanca bllok, njëra pas tjetrës, fillimisht ishin shtyrë.
Në aktakuzën të cilën e ka siguruar Klan Kosova, Prokuroria përshkruan deklaratat e katër studenteve të Fakultetit të Mjekësisë të cilat janë cilësuar si të dëmtuara dhe dëshmitare në rastin ndaj Krasniqit.
Bëhet fjalë për E. B, D. V, A. M dhe R. A, deklaratat e të cilave, sipas Prokurorisë, kanë qenë ndër provat mbi të cilat është mbështetur përshkrimi i gjendjes faktike në aktakuzë.
Prokurori i Shtetit, sipas aktakuzës, ka deklaruar se deklaratat e të dëmtuarave dhe dëshmitarëve janë në përputhje me njëra-tjetrën dhe se këtyre deklaratave u ka dhënë besim.
Mbi këtë bazë, Prokuroria konsideron se në veprimet e të pandehurit Xhevat Krasniqi janë manifestuar elementet e veprës penale ‘Ngacmimi seksual”.
Se cilat janë janë pretendimet e katër studenteve dhe çka ka deklaruar i akuzuari – detajet mund t’i gjeni në linqet e mëposhtme.