Gjyqi ndaj ish-profesorit Krasniqi nis sot

Gjyqi ndaj ish-profesorit në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetit të Prishtinës, Xhevat Krasniqi, është ricaktuar të nis gjatë ditës së sotme. Sipas raportimeve të gazetares së Klan Kosovës, Blerta Ahmeti, seanca e parë gjyqësore ndaj tij do të mbahet nga ora 09:30. Shqyrtimi i kësaj çështjeje ishte caktuar të nis qysh para dy muajsh, por…

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13/11/2026 08:50

Gjyqi ndaj ish-profesorit në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetit të Prishtinës, Xhevat Krasniqi, është ricaktuar të nis gjatë ditës së sotme.

Sipas raportimeve të gazetares së Klan Kosovës, Blerta Ahmeti, seanca e parë gjyqësore ndaj tij do të mbahet nga ora 09:30.

Shqyrtimi i kësaj çështjeje ishte caktuar të nis qysh para dy muajsh, por nëntë seanca bllok, njëra pas tjetrës, fillimisht ishin shtyrë.

Në aktakuzën të cilën e ka siguruar Klan Kosova, Prokuroria përshkruan deklaratat e katër studenteve të Fakultetit të Mjekësisë të cilat janë cilësuar si të dëmtuara dhe dëshmitare në rastin ndaj Krasniqit.

Bëhet fjalë për E. B, D. V, A. M dhe R. A, deklaratat e të cilave, sipas Prokurorisë, kanë qenë ndër provat mbi të cilat është mbështetur përshkrimi i gjendjes faktike në aktakuzë.

Prokurori i Shtetit, sipas aktakuzës, ka deklaruar se deklaratat e të dëmtuarave dhe dëshmitarëve janë në përputhje me njëra-tjetrën dhe se këtyre deklaratave u ka dhënë besim.

Mbi këtë bazë, Prokuroria konsideron se në veprimet e të pandehurit Xhevat Krasniqi janë manifestuar elementet e veprës penale ‘Ngacmimi seksual”.

Se cilat janë janë pretendimet e katër studenteve dhe çka ka deklaruar i akuzuari – detajet mund t’i gjeni në linqet e mëposhtme.

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