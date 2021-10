Yllka Gashi zgjedhet aktorja më e mirë në festivalin e filmit në Spanjë

Bashkë me të edhe aktorja e njohur shqiptare Yllka Gashi e cila po vlerësohet shumë për rolin e saj në filmin “Zgjoi”, shkruan lajmi.net.

Së fundmi është mbajtur “Festival de Cine” në Spanjë ku Yllkës iu nda çmimi për aktoren më të mirë.

Është vetë regjisorja e “Zgjoi”, Blerta Basholli ajo që kumtoi lajmin e saj në profilin zyrtar në Tweeter.

“Fituesja e çmimit për aktoren më të mirë Yllka Gashi për ‘Hive’🗣️

“Është një nder dhe një gëzim pas dhjetë vjetësh duke punuar në një film, historia e të cilit mund t’i transmetohet kujtdo që po përpiqet të gjejë mjete për të kapërcyer vuajtjet e tyre” # 66Seminci”, ka shkruar ajo sipër statusit ku ndau edhe një foto të aktores./Lajmi.net/

Best Actress Award Winner Yllka Gashi for 'Hive'🗣️ "It is an honor and a joy after ten years working on a film whose story can be passed on to anyone who is struggling to find tools to overcome their suffering" # 66Seminci💋 pic.twitter.com/600XtXMPdo https://t.co/1rMwPJjHuz

— Blerta Basholli (@Blertabb) October 30, 2021