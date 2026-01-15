Yll Limani nuk do të këndoj në klube të natës gjatë vitit 2026 – kjo është arsyeja
ShowBiz
Një nga artistët më të dashur të muzikës shqiptare, Yll Limani, ka surprizuar ndjekësit me një njoftim të rëndësishëm në rrjetet e tij sociale.
Përmes një letre të hapur dhe mjaft emocionale, Ylli ka bërë të ditur se viti 2026 do të shënojë një kthesë në karrierën e tij sa i përket performancave live.
Ndalimi i performancave në klube
Yll Limani ka njoftuar se përgjatë vitit 2026 nuk do të mbajë performanca në klube nate. Artisti shpjegoi se ky nuk është një largim nga muzika, por një nevojë për t’u ndalur pak pas shumë viteve ku ka qenë aktiv pothuajse çdo fundjavë në vende të ndryshme. Ai theksoi se klubet mbeten vendi ku muzika e tij u rrit dhe ku ka kujtime të paharrueshme me publikun.
Arsyet e këtij vendimi
Sipas këngëtarit, disa këngë dhe momente të caktuara kërkojnë një hapësirë tjetër për t’u ndjerë ashtu siç duhet. Ai u shpreh se ka nevojë për fokus dhe një “frymëmarrje tjetër”, duke e konsideruar këtë periudhë si një hapësirë për t’u përgatitur për diçka më të madhe në të ardhmen. Ky vendim duket se synon një mënyrë të re takimi me fansat e tij.
Në mbyllje të mesazhit të tij, Yll Limani shprehu mirënjohje të thellë për të gjithë ata që e kanë mbështetur në çdo natë deri më sot. “Shihemi shumë shpejt, qashtu qysh ju keni qejf,” përfundoi ai, duke lënë të kuptohet se po punon për projekte që do ta sjellin atë ndryshe para publikut.
