Dikur thoshte është “haram”, Fero – njëri nga konkurrentët e sezonit të ri të “BBVK”

Reperi Fero ka marr një vendim të rëndësishëm por edhe të papritur. Burime të Indeksonline bëjnë të ditur se ai do të jetë pjesë e këtij sezoni të “BBVK”. Por, duke krahasuar deklaratën e tij me atë të dy viteve më parë, duket se i ka “ngrënë fjalët e veta” pasi në një puntatë si…

ShowBiz

23/10/2026 20:12

Reperi Fero ka marr një vendim të rëndësishëm por edhe të papritur.

Burime të Indeksonline bëjnë të ditur se ai do të jetë pjesë e këtij sezoni të “BBVK”.

Por, duke krahasuar deklaratën e tij me atë të dy viteve më parë, duket se i ka “ngrënë fjalët e veta” pasi në një puntatë si i ftuar special kishte thënë se “Me hi në Big është haram”.

“Me hi në Big është haram, unë kam ardh me ju udhëzu juve, është haram sepse ka haram, ka përzirje mes meshkujve dhe fermave, ka zhveshje dhe nuk është e lejume”, kishte deklaruar ai.

Neve na mbetet të shohim se si do të rrjedhin gjërat dhe çfarë do të na sjell Fero në këtë sezonë.

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