Zafir Berisha: Për katërshen e UÇK-së në Hagë, jam gati të hyj sërish në luftë

Ish deputeti i Kosovës, Zafir Berisha duke komentuar vendimin dënues për ish-krerët e UÇK-së nga Gjykata Speciale tha se për katërshen që ndodhet në Hagë është në gjendje të hyjë sërish në luftë. Ai tha se pas këtij vendimi në pyetje është shteti i Kosovës. “Unë i kam shumë shokë ata, për ata jam në…

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23/10/2026 20:42

Ish deputeti i Kosovës, Zafir Berisha duke komentuar vendimin dënues për ish-krerët e UÇK-së nga Gjykata Speciale tha se për katërshen që ndodhet në Hagë është në gjendje të hyjë sërish në luftë.

Ai tha se pas këtij vendimi në pyetje është shteti i Kosovës.

“Unë i kam shumë shokë ata, për ata jam në gjendje me hy edhe njëherë në luftë edhe në flakë. Në pyetje është Kosova, o burrë! Dhe tash meqë më pyete për PDK-në. Me keqardhje duhet me thënë, për aq sa më lejohet me thënë, dhe të tjerët që e dinë më mirë se unë edhe kanë përgjegjësi më të madhe duhet me vazhduar me thënë edhe më fuqishëm, se PDK-ja është në duart e njerëzve të preferuar që kanë ardhur edhe te duke qenë Hashimi… edhe duke qenë Kadri Veseli këtu prej ambasadave”, tha ai.

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