Xherdan Shaqiri zgjedhet sportisti i vitit në Basel

Në një mbrëmje solemne të mbajtur të hënën, më 19 janar 2026, në St. Jakobshalle, u ndanë çmimet prestigjioze “Basler Sport-Champions 2025”, ku FC Basel 1893 ishte protagonisti kryesor i ceremonisë. Klubi zviceran pati arsye të dyfishta për festë, pasi kapiteni dhe figura qendrore e skuadrës kampione, Xherdan Shaqiri, u shpall “Sportisti i Vitit 2025…

19/01/2026 23:50

Në një mbrëmje solemne të mbajtur të hënën, më 19 janar 2026, në St. Jakobshalle, u ndanë çmimet prestigjioze “Basler Sport-Champions 2025”, ku FC Basel 1893 ishte protagonisti kryesor i ceremonisë.

Klubi zviceran pati arsye të dyfishta për festë, pasi kapiteni dhe figura qendrore e skuadrës kampione, Xherdan Shaqiri, u shpall “Sportisti i Vitit 2025 në Basel”.

Shaqiri, si lojtar vendas dhe lider i padiskutueshëm në fushë, u vlerësua për kontributin e tij vendimtar në sukseset e ekipit gjatë vitit të kaluar.

 

Përveç çmimit individual, edhe skuadra e FC Basel u nderua me çmimin “Skuadra e Vitit 2025”, duke konfirmuar dominimin dhe sezonin e jashtëzakonshëm të klubit.

