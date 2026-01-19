Xherdan Shaqiri zgjedhet sportisti i vitit në Basel
Në një mbrëmje solemne të mbajtur të hënën, më 19 janar 2026, në St. Jakobshalle, u ndanë çmimet prestigjioze “Basler Sport-Champions 2025”, ku FC Basel 1893 ishte protagonisti kryesor i ceremonisë.
Klubi zviceran pati arsye të dyfishta për festë, pasi kapiteni dhe figura qendrore e skuadrës kampione, Xherdan Shaqiri, u shpall “Sportisti i Vitit 2025 në Basel”.
Shaqiri, si lojtar vendas dhe lider i padiskutueshëm në fushë, u vlerësua për kontributin e tij vendimtar në sukseset e ekipit gjatë vitit të kaluar.
Përveç çmimit individual, edhe skuadra e FC Basel u nderua me çmimin “Skuadra e Vitit 2025”, duke konfirmuar dominimin dhe sezonin e jashtëzakonshëm të klubit.