Xhemajli: UDB-ja më arrestoi me materialet propagandistike në tavolinë
Veprimtari, Bajrush Xhemajli ka rrëfyer në emisionin “Debat Plus”, në kuadër të ciklit “Dosjet”, arrestimin e tij më 14 dhjetor 1982 dhe mënyrën se si autoritetet jugosllave kishin arritur të zbulonin veprimtarinë e grupit ilegal ku bënte pjesë. Ai ka thënë se në momentin e arrestimit ishte duke bërë ushtrime në banesë, ndërsa policët hynë…
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Veprimtari, Bajrush Xhemajli ka rrëfyer në emisionin “Debat Plus”, në kuadër të ciklit “Dosjet”, arrestimin e tij më 14 dhjetor 1982 dhe mënyrën se si autoritetet jugosllave kishin arritur të zbulonin veprimtarinë e grupit ilegal ku bënte pjesë.
Ai ka thënë se në momentin e arrestimit ishte duke bërë ushtrime në banesë, ndërsa policët hynë me armë automatike. Sipas tij, në tavolinë ndodheshin materialet propagandistike dhe aparati i fotokopjimit që grupi e përdorte për përgatitjen e botimit të ri të revistës “Liria”.
“UDB-ja sigurisht që e ka ditur, se edhe ashtu më ka zënë duke e ditur”, ka deklaruar Xhemajli, duke shtuar se nuk e di saktësisht se si kishin arritur informacionet te organet e sigurimit.
Ai ka treguar se grupi synonte të botonte numrin e shtatë të revistës “Liria”, duke vazhduar traditën e numrave të mëparshëm, ndërsa arrestimi i tij dhe i pjesëtarëve të tjerë e ndërpreu këtë përpjekje.
Xhemajli ka bërë të ditur se ishte dënuar me 14 vjet burgim.