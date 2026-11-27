Kurti udhëton për në Tiranë, merr pjesë në Samitin e Liderëve në kuadër të Planit të Rritjes
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka udhëtuar për në Tiranë. Qeveria e Kosovës njoftoi se kryeministri Kurti udhëtoi drejt kryeqytetit të Shqipërisë, për të marër pjesë në Samitin e Liderëve në kuadër të Planit të Rritjes. Njoftimi i plotë: Kryeministri Kurti udhëtoi drejt Tiranës, merr pjesë në Samitin e Planit të Rritjes Prishtinë, 27 nëntor…
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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka udhëtuar për në Tiranë.
Qeveria e Kosovës njoftoi se kryeministri Kurti udhëtoi drejt kryeqytetit të Shqipërisë, për të marër pjesë në Samitin e Liderëve në kuadër të Planit të Rritjes.
Njoftimi i plotë:
Kryeministri Kurti udhëtoi drejt Tiranës, merr pjesë në Samitin e Planit të Rritjes
Prishtinë, 27 nëntor 2026
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, udhëtoi drejt kryeqytetit të Republikës së Shqipërisë, ku do të marrë pjesë në Samitin e Liderëve në kuadër të Planit të Rritjes./Lajmi.net/