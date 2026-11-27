Rrahu gruan, arrestohet gjilanasi
Një rast i dhunës në familje është raportuar mbrëmë në Gjilan. Policia ka arrestuar të dyshuarin mashkull, pasi që i njëjti dyshohet se ushtroi dhunë ndaj bashkëshortes së tij. Nuk raportohet për të lënduar, ndërsa me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/
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Një rast i dhunës në familje është raportuar mbrëmë në Gjilan.
Policia ka arrestuar të dyshuarin mashkull, pasi që i njëjti dyshohet se ushtroi dhunë ndaj bashkëshortes së tij.
Nuk raportohet për të lënduar, ndërsa me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/