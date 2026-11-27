I dërgoi mesazhe dhe fotografi intime, prangoset një person në Prishtinë për ngacmim
Viktima femër ka raportuar se i dyshuari mashkull i kishte dërguar një mesazh ngacmues dhe një fotografi intime. I dyshuari është arrestuar nga ana e policisë dhe në posedim të tij është gjetur dhe konfiskuar një armë paleje, një karikator dhe tre fishekë. I dyshuari është intervistuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në…
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Viktima femër ka raportuar se i dyshuari mashkull i kishte dërguar një mesazh ngacmues dhe një fotografi intime.
I dyshuari është arrestuar nga ana e policisë dhe në posedim të tij është gjetur dhe konfiskuar një armë paleje, një karikator dhe tre fishekë.
I dyshuari është intervistuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/