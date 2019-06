Xhelozia, shkak që 34 vjeçarja nga Kamenica u vra nga ish i dashuri i saj në Zvicër

Bëhet fjalë për gruan 34 vjeçe me inicialet I.S., me prejardhje nga Kamenica, e cila mësohet se u vra nga i dashuri për shkak të xhelozisë.

Pas marrjes peng nga 60 vjeçari, të cilit nuk është bërë i ditur nacionaliteti, ishte telefonuar qendra e thirrjeve emergjente, duke kërkuar ndihmë nga një fqinj aty afër. Sipas dëshmitarëve, njëra nga gratë kishte dalë në ballkon, e më pas ishte dëgjuar duke bërtitur në spanjisht, 60 vjeçari. Ai thoshte: “shikoni se çfarë keni bërë”.

Siç shkruan Blick.ch, më pak se 10 minuta pas thirrjes emergjente, policia kishte arritur në vendin e ngjarjes.

Marrësi i pengjeve shikon dritaren dhe i kërkon policisë të qëndrojë larg.

Ai u kishte thënë policisë zvicerane se kishte dy gra peng dhe i kërcënoi t’i qëllonte ato nëse policia nuk tërhiqet menjëherë.

Pas kërcënimit të 60 vjeçarit, arriti në vendngjarje edhe njësia e ndërhyrjes “Scorpion” dhe specialistët e grupit negociator.

Në kontaktin e fundit në ora 8.30, pengmarrësi u thotë se do të heqë dorë për dhjetë minuta dhe do të përballet me policinë. Pak më vonë, dëgjohen disa të shtëna në apartament.