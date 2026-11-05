Xhavit Haliti: Më dhimbsen fëmijët e katërshes së UÇK-së, janë mashtruar se prindërit e tyre do të lirohen
Ish-zyrtari i lartë i PDK-së, Xhavit Haliti, ka folur për Kanal 10 lidhur me procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë. Haliti ka shprehur keqardhje për fëmijët e katërshes së UÇK-së, duke thënë se ata janë mashtruar me pritjet se prindërit e tyre do të lirohen. “Më dhimbsen fëmijët e katërshes së UÇK-së, sepse…
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Ish-zyrtari i lartë i PDK-së, Xhavit Haliti, ka folur për Kanal 10 lidhur me procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.
Haliti ka shprehur keqardhje për fëmijët e katërshes së UÇK-së, duke thënë se ata janë mashtruar me pritjet se prindërit e tyre do të lirohen.
“Më dhimbsen fëmijët e katërshes së UÇK-së, sepse i kanë mashtruar se ata kanë me u liru”, ka deklaruar Haliti në një intervistë për Kanal 10.