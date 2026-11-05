Kurti e Syla vizitojnë familjen e Rexhep Selimit
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti së bashku me Sylejman Selimin gjatë mbrëmjes së sotme kanë vizituar familjen e Rexhep Selimit. Kjo është bërë e ditur nga vetë bashkëshortja e Selimit, deputetja e VV-së, Shqipe Selimi përmes një postimi në rrjetin social në Facebook. ‘’Sonte, bashkë me miq e familjarë’’, ka shkruar Selimi përmes disa fotove…
Lajme
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti së bashku me Sylejman Selimin gjatë mbrëmjes së sotme kanë vizituar familjen e Rexhep Selimit.
Kjo është bërë e ditur nga vetë bashkëshortja e Selimit, deputetja e VV-së, Shqipe Selimi përmes një postimi në rrjetin social në Facebook.
‘’Sonte, bashkë me miq e familjarë’’, ka shkruar Selimi përmes disa fotove të postuar në llogarinë e saj në Facebook.