Kurti e Syla vizitojnë familjen e Rexhep Selimit

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti së bashku me Sylejman Selimin gjatë mbrëmjes së sotme kanë vizituar familjen e Rexhep Selimit. Kjo është bërë e ditur nga vetë bashkëshortja e Selimit, deputetja e VV-së, Shqipe Selimi përmes një postimi në rrjetin social në Facebook. ‘’Sonte, bashkë me miq e familjarë’’, ka shkruar Selimi përmes disa fotove…

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05/11/2026 22:45

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti së bashku me Sylejman Selimin gjatë mbrëmjes së sotme kanë vizituar familjen e Rexhep Selimit.

Kjo është bërë e ditur nga vetë bashkëshortja e Selimit, deputetja e VV-së, Shqipe Selimi përmes një postimi në rrjetin social në Facebook.

‘’Sonte, bashkë me miq e familjarë’’, ka shkruar Selimi përmes disa fotove të postuar në llogarinë e saj në Facebook.

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