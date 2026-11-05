E konfirmon Hykmete Bajrami: Do të jem kandidate për kryetare të LDK-së
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami ka konfirmuar se do të kandidojë për kryetare të kësaj partie. Bajrami në Pressing ka thënë se do të garojë, kurdo që të mbahen zgjedhjet brenda partisë. “Kemi takime në grupin parlamentar para seancave zakonisht, ku diskutohet rreth agjendave. Tani është secret public që LDK nuk është…
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Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami ka konfirmuar se do të kandidojë për kryetare të kësaj partie.
Bajrami në Pressing ka thënë se do të garojë, kurdo që të mbahen zgjedhjet brenda partisë.
“Kemi takime në grupin parlamentar para seancave zakonisht, ku diskutohet rreth agjendave.
Tani është secret public që LDK nuk është në ditët e saj më të mira, dolëm prej Kuvendit të Jashtëzakonshëm, raportet janë siç janë. Kam interesim dhe do të kandidoj për kryetare të LDK-së në zgjedhjet e ardhshme kurdo që janë”, u shpreh ai.
Theksojmë se edhe Arben Gashi ka konfirmuar se do të jetë kandidat për kryetar të LDK-së.