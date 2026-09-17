Xhaka në mbështetje të çlirimtarëve: Luftuan në tokën e tyre për lirinë e atdheut

Futbollisti i njohur me origjinë shqiptare, Granit Xhaka, ka reaguar pas verditk dënuar për Gjykatën Speciale për ish-krerët e UÇK-së. Ai ka ndarë një mesazh mbështetje për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin e Rexhep Selimin. Përmes rrjeteve sociale, ai ka publikuar një fotografi të ish-krerëve ndërsa në të shkruhet: “Luftuan në tokën e tyre,…

Sport

17/09/2026 12:59

Futbollisti i njohur me origjinë shqiptare, Granit Xhaka, ka reaguar pas verditk dënuar për Gjykatën Speciale për ish-krerët e UÇK-së.

Ai ka ndarë një mesazh mbështetje për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin e Rexhep Selimin.

Përmes rrjeteve sociale, ai ka publikuar një fotografi të ish-krerëve ndërsa në të shkruhet: “Luftuan në tokën e tyre, për lirinë e atdheut. Liria ka emër”.

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