Xhaka në mbështetje të çlirimtarëve: Luftuan në tokën e tyre për lirinë e atdheut
Futbollisti i njohur me origjinë shqiptare, Granit Xhaka, ka reaguar pas verditk dënuar për Gjykatën Speciale për ish-krerët e UÇK-së. Ai ka ndarë një mesazh mbështetje për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin e Rexhep Selimin. Përmes rrjeteve sociale, ai ka publikuar një fotografi të ish-krerëve ndërsa në të shkruhet: “Luftuan në tokën e tyre,…
Sport
Futbollisti i njohur me origjinë shqiptare, Granit Xhaka, ka reaguar pas verditk dënuar për Gjykatën Speciale për ish-krerët e UÇK-së.
Ai ka ndarë një mesazh mbështetje për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin e Rexhep Selimin.
Përmes rrjeteve sociale, ai ka publikuar një fotografi të ish-krerëve ndërsa në të shkruhet: “Luftuan në tokën e tyre, për lirinë e atdheut. Liria ka emër”.