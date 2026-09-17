Hoxha: Dje nuk u dënuan vetëm ata, u dënua UÇK-ja
Deputetja e PDK-së, Eliza Hoxha ka reaguar pas vendimit të djeshëm të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Përmes një reagimi, Hoxha ka thënë se Kosova është zgjuar e lënduar, e fyer dhe e pikëlluar, duke vlerësuar se vendimi ka prekur jo vetëm individët e dënuar, por edhe narrativën historike…
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Deputetja e PDK-së, Eliza Hoxha ka reaguar pas vendimit të djeshëm të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Përmes një reagimi, Hoxha ka thënë se Kosova është zgjuar e lënduar, e fyer dhe e pikëlluar, duke vlerësuar se vendimi ka prekur jo vetëm individët e dënuar, por edhe narrativën historike të Kosovës për luftën.
“Dje nuk u dënuan ata, u dënua UÇK-ja”, ka shkruar Hoxha, duke iu referuar Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit.
Ajo ka theksuar se, pavarësisht vendimit të gjykatës, sipas saj, historia e Kosovës mbetet e njohur për ata që e kanë përjetuar luftën, dhunën dhe diskriminimin gjatë regjimit të Slobodan Millosheviqit.
“Kosova e di kush ishte viktima. Kosova e di pse lindi UÇK-ja. Nuk ka gjyq që e ndryshon këtë në sytë e në jetët e të gjithë neve që e kemi përjetuar luftën, dhunën, përjashtimin, diskriminimin dhe denigrimin permanent nga regjimi i Millosheviqit”, ka deklaruar ajo.
Hoxha ka bërë thirrje për maturi, unitet dhe veprim institucional, duke nënvizuar nevojën që shteti i Kosovës të jetë pranë qytetarëve të tij, përfshirë ata që ndodhen në Hagë.
“Duhet të ringrihemi e rizgjohemi si një shoqëri që, përballë sfidave të delegjitimimit të historisë e kujtesës kolektive, t’i lëmë anash pikëpamjet personale dhe të gjejmë rrugën e duhur përpara. Duhet të sillemi si shtet”, ka shkruar Hoxha.
Ajo ka vlerësuar se situata është serioze dhe se Kosova duhet të reagojë me “mençuri dhe dinjitet”.
“Beteja për drejtësi vazhdon”, ka përfunduar deputetja e PDK-së, duke e mbyllur reagimin me thirrjen: “Liri për çlirimtarët”.