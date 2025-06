Xhaka gjithnjë e më afër Milanit

Në mesfushë, gjatë këtij afati kalimtar veror, Milan pritet të kryejë një revolucion të vërtetë, dhe ndër emrat që po monitorohen është edhe ai i Granit Xhakës.

Klubi “Rossoneri” i ka thënë lamtumirë pasurisë së tij më të vlefshme, Tijjani Reijnders, i cili është transferuar te Manchester City, dhe është duke u përgatitur ta finalizojë transferimin e Luka Modriq, sapo kroati ta përfundojë Kupën e Botës për Klube me Real Madridin.

Megjithatë, shumë emra të tjerë janë në listë, dhe mesfushori i Bayer Leverkusenit është ndër më të përmendurit. Sipas raportimeve të fundit nga calciomercato.com, janë shfaqur zhvillime të rëndësishme në këtë drejtim.

Milan, thuhet se ka marrë pëlqimin e vetë lojtarit, i cili është i gatshëm të transferohet në “San Siro”. Kjo ka ndodhur gjatë njërit prej kontakteve të fundit me përfaqësuesit e tij, me të cilët bisedimet po vazhdojnë. Tani, mbetet vetëm të arrihet një marrëveshje me Bayer Leverkusenin.

Por “Rossonerët” mund të kenë një kartë të fortë për të luajtur: klubi gjerman është i interesuar për Malick Thiaw, mbrojtësin e Milanit. Një ulje e çmimit të tij mund të shërbejë si një lëshim për të siguruar shërbimet e Granit Xhakës.

Në ditët në vijim pritet të ketë më shumë zhvillime, sipas PianetaMilan.it.