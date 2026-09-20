VV kërkoi dorëheqje të votuesve të Gjykatës Speciale, Sadiku: Të fillojmë me themel, prej atyre që ishin kundër Rambujesë dhe Ahtisarit
Deputeti i LDK-së, Ermal Sadiku, ka reaguar ndaj kërkesave të disa deputetëve të VV-së për dorëheqjen e atyre që votuan Gjykatën Speciale. Në Facebook, Sadiku tha se përgjegjësia politike duhet të shqyrtohet më herët, duke përmendur kundërshtimin e Rambujesë dhe Pakos së Ahtisaarit. Ai përmendi edhe kundërshtimin e institucioneve të Kosovës, premtimet për Bashkim Kombëtar…
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Deputeti i LDK-së, Ermal Sadiku, ka reaguar ndaj kërkesave të disa deputetëve të VV-së për dorëheqjen e atyre që votuan Gjykatën Speciale.
Në Facebook, Sadiku tha se përgjegjësia politike duhet të shqyrtohet më herët, duke përmendur kundërshtimin e Rambujesë dhe Pakos së Ahtisaarit.
Ai përmendi edhe kundërshtimin e institucioneve të Kosovës, premtimet për Bashkim Kombëtar dhe protestat kundër institucioneve.
“Nëse po hapim temën e përgjegjësisë politike, po fillojmë me themelet”, shkroi Sadiku.
Reagimi erdhi pas deklaratave të disa deputetëve të VV-së për përgjegjësinë e votuesve të Gjykatës Speciale.