Pas aktvendimit të Speciales, Musliu-Shoshi: Kosova dhe Shqipëria duhet të veprojnë bashkë, koha nuk pret
Deputetja e PDK-së, Ariana Musliu-Shoshi ka thënë se krahas mbështetjes së fuqishme të shqiptarëve kudo që janë, kthesën e madhe mund ta sjellë vetëm shteti, përmes veprimit të unifikuar dhe përgjegjësisë institucionale. Ajo ka thënë se këtë duhet ta bëjnë dy shtetet bashkë, Kosova dhe Shqipëria. “Ky nuk është momenti për heshtje, pritje apo deklarata formale.…
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Deputetja e PDK-së, Ariana Musliu-Shoshi ka thënë se krahas mbështetjes së fuqishme të shqiptarëve kudo që janë, kthesën e madhe mund ta sjellë vetëm shteti, përmes veprimit të unifikuar dhe përgjegjësisë institucionale.
Ajo ka thënë se këtë duhet ta bëjnë dy shtetet bashkë, Kosova dhe Shqipëria.
“Ky nuk është momenti për heshtje, pritje apo deklarata formale. Është momenti për veprim shtetëror, diplomaci aktive dhe angazhim maksimal. Koha nuk pret. Shteti duhet të veprojë. Tani”, ka shkruar Musliu -Shoshi. /Lajmi.net/
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