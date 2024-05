​Muja sfidon opozitën: Jemi të gatshëm për zgjedhje, Asociacioni sfidë për vendin

Deputeti nga partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, Armend Muja ka deklaruar se janë të gatshëm të shkojnë në zgjedhje të parakohshme përmes shpërndarjes së Kuvendit të Kosovës. Derisa ai thekson se themelimi i Asociacionit për komunat me shumicë serbe vazhdon të jetë sfidues për vendin.

Megjithatë, deputeti Armend Muja ka thënë partia e tij nuk do të pranojë asnjë marrëveshje që shkel integritetin dhe unitetin e Kosovës. Ndërkaq, Muja përtej sfidave të kësaj qeverie, ka përmendur edhe disa sektor që kanë pasur performancë të mirë në vend me Qeverinë Kurti.

“Besoj që është një sfidë, gjitha marrëveshjet e këqija vazhdojnë të jenë sfida për Kosovën. Por, ju garantoj, as LVV kurrë asnjëherë nuk zbaton asnjë marrëveshje, projekt, i cili e cenon integritetin shtetëror të Kosovës, dhe mbi të gjitha unitaritetin e shtetit të Kosovës, nuk guxojmë të shkojmë në atë drejtim”, thotë Muja.

Sa i përket mbajtjes së zgjedhjeve, Muja thotë se ‘nëse opozita është e gatshme për zgjedhje të reja, pozita është e gatshme të shpërndajë Kuvendin’.

“A po doni zgjedhje, hajde shkojmë në zgjedhje, pra ta shpërbejmë Kuvendin, pra a i votoni marrëveshjet, sepse këto projekte duhet të zhvillohen. Në rast se po dëshirojnë të shkojnë në zgjedhje, për t’i dhënë një benfit Kosovës, në rregull, por vetëm këto sanksione që na kanë vendos duhet t’i heqin” thotë ai.

Ndërkaq, deputeti nga partia në pushtet, Armend Muja përtej sfidave të kësaj qeverie, ka përmendur se vendi ka pasur rritje pozitive ekonomike.

“Të fillojmë nga shteti ose aparati shtetëror, qeveria është më e vogël me më pak ministri, kjo po harrohet, më e digjitalizuara dhe ofron shumë më shumë shërbime. E dyta është tek sovraniteti i brendshëm i vendit në veri dhe e tjetra është, aspekti në zhvillimin ekonomik në ndërkohë që gjitha vendet e Evropës kanë qenë në krizë, Kosova ka pas rritje pozitive ekonomike. Po ashtu që është thelbësore është riqarkullimi i pasurisë në shtresat ose programe sociale tek shtresat më të ndejshme, që nga fëmijët e deri tek nëna”, shton Muja.

Deputeti Armend Muja ka folur edhe për realizimin e projekteve kapitale, i cili thekson se janë disa projekte që duhet të implementohen këtë vit, por që sipas tij nuk kanë ndërlidhje me zgjedhjet.

“Investimet kapitale e as qeveria nuk ka ndonjë ndërlidhje me zgjedhjet, për arsyeje se ka disa projekte që duhej të implementohen, kemi të bëjë me projekte, akse nacionale. Rruga Prishtinë-Mitrovicë që është duke pritur që nga viti 2009 dhe për këtë jemi të vonuar, rruga Prishtinë-Podujevë po ashtu është e rëndësishme. Po ashtu rruga Prishtinë-Gjilan, Prishtinë-Pejë, Prishtinë-Pejë, Prishtinë-Gjakovë, por edhe një aspekt tjetër është rruga tuneli Prishtinë-Tetovë, është shumë i rëndësishëm për transaksionet ndërshqiptare, transaksionet ekonomike ndërshqiptare dhe këto janë projekte kyçe kapitale të cilat shoqëria, aparati shtetëror të ketë prioritetin këtu”, thotë Muja.

Ndërkaq, në fillim të kësaj jave, kryeministri i vendit, Albin Kurti pas takimit me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka deklaruar se gjatë takimit kanë diskutuar edhe për zgjedhjes, porse ka thënë se duhet të dakordohet edhe me partitë tjera opozitare për këtë. Me ç’rast, pas kësaj PDK ka deklaruar se do t’i votojë edhe marrëveshjet ndërkombëtare.