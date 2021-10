Vuçiq – Osmanit: S’po e ndryshojmë as ne Kushtetutën, çfarë do të bëjmë atëherë?

I pyetur për të komentuar deklaratën e presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani se Kosova nuk do ta ndryshojë Kushtetutën për shkak të Asociacionit dhe se “Serbia është kanceri i Evropës”, ​​Vuçiq tha se “kjo është çështje e Evropës”raporton Tanjug, transmeton Klankosova.tv..

“Nëse nuk duan ta ndryshojnë (Kushtetutën), ne e kuptuam mesazhin e tyre dhe do të presim një përgjigje nga Evropa dhe BE-ja. As ne në atë pjesë nuk do ta ndryshojmë Kushtetutën dhe çfarë do të bëjmë atëherë”, deklaroi ai.

Kreu i shtetit serb thotë mes tjerash se “Kosova mund të sillet me arrogancë”, por se sipas tij “Beogradi gjithmonë do të sillet me përgjegjësi dhe do të ruajë paqen dhe stabilitetin”.