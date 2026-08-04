​Vuçiq në përvjetorin e “Oluja-s” flet për viktimat serbe, ndërsa hesht për varrezat masive dhe të zhdukurit në Kosovë

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka shfrytëzuar 31-vjetorin e operacionit ushtarako-policor kroat “Oluja” për të bërë thirrje për ruajtjen e kujtesës për viktimat serbe dhe ndërtimin e paqes në rajon. Megjithatë, në deklarimin e tij ai nuk përmendi çështjen e varrezave masive në Serbi dhe fatin e qindra shqiptarëve të Kosovës që vazhdojnë të figurojnë…

Lajme

04/08/2026 16:02

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka shfrytëzuar 31-vjetorin e operacionit ushtarako-policor kroat “Oluja” për të bërë thirrje për ruajtjen e kujtesës për viktimat serbe dhe ndërtimin e paqes në rajon. Megjithatë, në deklarimin e tij ai nuk përmendi çështjen e varrezave masive në Serbi dhe fatin e qindra shqiptarëve të Kosovës që vazhdojnë të figurojnë të zhdukur që nga lufta e viteve 1998–1999.

Duke folur për Radiotelevizionin e Serbisë, Vuçiq tha se Serbia duhet të flasë më shumë për vuajtjet e serbëve.

“Duhet të tregojmë respekt ndaj viktimave të të tjerëve, por është koha të flasim hapur edhe për vuajtjet e popullit serb”, deklaroi ai, duke shtuar se orientimi strategjik i Serbisë mbetet ruajtja e paqes dhe stabilitetit në rajon, ndonëse zakonisht jep deklarata me ton kërcënues karshi Kosovës.

Deklaratat e Vuçiqit vijnë në kohën kur në Zubin Potok në Kosovë po vazhdojnë gërmimet në kërkim të mbetjeve mortore të shqiptarëve të zhdukur me dhunë gjatë luftës, konkretisht për 23 intelektualët e zhdukur të Mitrovicës. Në të njëjtën kohë, Kosova vazhdon të kërkojë nga Serbia hapjen e arkivës së Brigadës së 37-të të Motorizuar të Ushtrisë Jugosllave, duke vlerësuar se dokumentacioni i saj mund të ndihmojë në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur dhe hetimin e krimeve të luftës.

Ndërkohë, fundjavën që lamë pas, në Rashkë të Serbisë u zbulua një monument kushtuar pjesëtarëve të Brigadës së 37-të të Motorizuar të vrarë gjatë luftës së vitit 1999. Kjo brigadë përmendet në dokumentacionin e Fondit për të Drejtën Humanitare dhe në kërkesat e institucioneve të Kosovës për hapjen e arkivave ushtarake, në kuadër të përpjekjeve për zbardhjen e krimeve të luftës dhe fatit të personave të zhdukur.

E derisa Vuciq nuk ka komentuar asnjërën nga këto, në vend të kësaj, ka kritikuar Kroacinë për operacionin “Oluja” dhe Malin e Zi për pjesëmarrjen në ceremoninë përkujtimore në Knin, ndërsa theksoi se Serbia do të vazhdojë të mbështesë serbët në rajon.

Artikuj të ngjashëm

August 4, 2026

Rreth 14.6 milionë sulme kibernetike ndaj Shqipërisë në gjashtë muaj

August 4, 2026

Arrest shtëpiak për dy të dyshuar në Prizren, dyshohen se përvetësuan...

August 4, 2026

U shpall “non grata” për veprime në dëm të Shqipërisë, reagon...

August 4, 2026

Barack Obama feston ditëlindjen e 65-të

August 4, 2026

Këshilltari i lartë ushtarak i Khamenei: Irani ishte gati të sulmonte...

August 4, 2026

​BE kërkon forcimin e kufijve pas valës së emigrantëve në Spanjë

Lajme të fundit

Rreth 14.6 milionë sulme kibernetike ndaj Shqipërisë në gjashtë muaj

Si dy pëllumba, Brikena dhe Mateo shfaqen më të dashuruar se kurrë

Arrest shtëpiak për dy të dyshuar në Prizren,...

U shpall “non grata” për veprime në dëm...