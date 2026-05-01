​Vuçiq dhe Putin thellojnë bashkëpunimin: Rusia dërgon izotope radioaktive në Serbi

Lajme

01/05/2026 11:39

Raportohet se Serbia ka arritur një marrëveshje me Rusinë për t’u furnizuar me izotope radioaktive.

Një marrëveshje e re mes kompanisë ruse ‘Rosatom’ dhe Instituti për Shkencat Bërthamore Vinca në Serbi, ka ngritur vëmendje, duke nxitur dyshimin për bashkëpunim më të thellë mes Aleksandar Vuçiq dhe Vladimir Putin në fushën e teknologjisë bërthamore.

Sipas njoftimit të publikuar nga ‘Rosatom’ në Telegram, korporata shtetërore ruse do të furnizojë Serbinë me izotope radioaktive të destinuara për testime jo-shkatërruese në industri. Marrëveshja është realizuar përmes shoqatës “Isotope”, e cila vepron si degë shkencore e Rosatom-it, dhe përfshin furnizimin me burime të mbyllura të rrezatimit gama.

Informacioni për këtë marrëveshje u publikua fillimisht nga kanali Telegram “Bunker”.

Izotopet radioaktive mund të jenë të rrezikshme për shëndetin e njeriut, por rreziku i tyre varet nga lloji i izotopit, intensiteti i rrezatimit, kohëzgjatja e ekspozimit dhe nëse janë brenda ose jashtë trupit. Rrezatimi bërthamor që çlirohet prej tyre mund të dëmtojë qelizat njerëzore, duke shkaktuar kancer dhe sëmundje të tjera serioze.

Izotopet radioaktive mbeten materiale potencialisht të rrezikshme nëse nuk trajtohen sipas protokolleve strikte. Për këtë arsye, përdorimi i tyre kërkon pajisje të specializuara, personel të trajnuar dhe monitorim të vazhdueshëm.

Artikuj të ngjashëm

May 1, 2026

Arrestohen tre protestues “anti-kapitalistë” në sheshin e Prishtinës

May 1, 2026

Tre kongresistë paraqesin rezolutë në Kongresin Amerikan në mbështetje të anëtarësimit...

May 1, 2026

Hamza: Edhe këtë 1 Maj po e presim me paga të...

May 1, 2026

Numër i madh i kosovarëve drejt Shqipërisë, nga sot hy në...

April 30, 2026

Ky është i dyshuari për sulm ndaj dy hebrenjve në Londër

April 30, 2026

​Trump po vë bast se bllokada e tij do të sfidojë...

Lajme të fundit

Luani, djali i Shkëlzen Haradinaj martohet – pamje...

Arrestohen tre protestues “anti-kapitalistë” në sheshin e Prishtinës

Tre kongresistë paraqesin rezolutë në Kongresin Amerikan në...

Hamza: Edhe këtë 1 Maj po e presim...