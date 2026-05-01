Numër i madh i kosovarëve drejt Shqipërisë, nga sot hy në fuqi marrëveshja pa ndalesa në pikat kufitare

01/05/2026 11:57

Mëngjesin e sotëm ka hyrë në fuqi marrëveshja për lëvizjen e lirë kufitare mes Kosovës dhe Shqipërisë, duke sjellë lehtësim të ndjeshëm të qarkullimit në pikat kufitare mes dy vendeve.

Marrëveshja do të jetë aktive deri në muajin tetor dhe pritet të zbatohet sërish gjatë muajve dhjetor dhe janar, si edhe në fundjavë. Ajo synon shmangien e radhëve të gjata në kufi, përmes procedurave të përshpejtuara, ku qytetarët kalojnë pa kontroll të detajuar të dokumenteve, përveç rasteve të veçanta.

Zbatimi i saj ka sjellë menjëherë efekte konkrete, duke reduktuar ndjeshëm kohën e pritjes për udhëtarët. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm kanë hyrë në territorin shqiptar rreth 15 mijë shtetas, pjesa më e madhe e të cilëve nga Kosova./Lajmi.net/

