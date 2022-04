Vuçiq dhe Orban, udhëheqësit pro-Putin fitues të zgjedhjeve – CNN analizon se çfarë do të thonë këto “suksese”

Si në Hungari ashtu edhe në Serbi, partitë e hapura pro-ruse fituan lehtësisht zgjedhjet legjislative. Pavarësisht reagimit të vendosur dhe kryesisht të bashkuar të komunitetit ndërkombëtar ndaj pushtimit, ai ka disa miq në perëndim të tij.

Fitorja më e rëndësishme ishte e kryeministrit hungarez Viktor Orban dhe partisë së tij nacionaliste Fidesz. Hungaria është një anëtare e Bashkimit Europian dhe NATO-s, që do të thotë se Putini mund të pretendojë se ka një mik brenda dy prej institucioneve të tij “armike”.

Të dielën mbrëma, gjatë fjalimit të tij të fitores, Orban sulmoi jo vetëm BE-në, por edhe Ukrainën, shkruan CNN.

“Ne kemi një fitore të tillë që mund të shihet nga hëna, por është e sigurt që mund të shihet nga Brukseli,” tha ai, duke shtuar se Fidesz “do ta kujtojë këtë fitore deri në fund të jetës sonë, sepse na u desh të luftonim kundër një një numër i madh kundërshtarësh”. Të përfshirë në atë listë kundërshtarësh ishin burokratët e Brukselit, mediat ndërkombëtare dhe, pa dyshim, presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky.

Zelensky e ka kritikuar drejtpërdrejt Orbanin për dështimin për të mbështetur Ukrainën siç bënë shumë nga homologët e tij europianë gjatë javëve të fundit.

Putini shpejtoi për të uruar Orbanin për fitoren e tij. Por pak besojnë se kjo do të jetë shumë më tepër se një fitore simbolike dhe do të bëjë pak për të ndikuar në vendosmërinë e BE-së për Ukrainën.

Realiteti është se Orban pritej të fitonte dhe BE-ja ka vite që punon rreth udhëheqjes së tij. Orban ka ndjekur sanksionet e BE-së kundër Rusisë dhe ka qenë kryesisht në përputhje me pjesën tjetër të aleancës perëndimore.

Hungaria është gjithashtu pengesa kryesore në bisedimet e BE-së për ndalimin e importeve të energjisë nga Rusia. Gjermania tha gjatë fundjavës se bllokut i duhej të diskutonte një ndalim të gazit rus pas raporteve për krime lufte të kryera në Ukrainë, një lëvizje që Orban e ka përjashtuar vazhdimisht.

Kokëfortësia e Hungarisë ka mërzitur aleatin e saj kryesor Poloninë, shkelësin tjetër kryesor të sundimit të ligjit në Europë, e cila ka përdorur të drejtën e vetos për të mbrojtur Orbanin nga ndëshkimet e BE-së shumë herë në vitet e fundit. Është e paqartë nëse Polonia do ta bëjë këtë pas përfundimit të luftës

Hungaria është larguar shumë nga vlerat e BE-së për sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut, duke shtypur institucionet kulturore dhe duke shtypur lirinë e shtypit.

Shumica e përpjekjeve për të ndëshkuar Hungarinë në nivel të BE-së kanë dështuar, jo vetëm sepse veprimet kuptimplota do të kërkonin që të gjitha vendet anëtare të BE të bien dakord në një votim.

Polonia dhe Hungaria kohët e fundit kanë pasur një lloj pakti, efektivisht të dyja duke përdorur veton e tyre në BE për të mbrojtur tjetrin. Megjithatë, Polonia është padyshim skifteri më i madh anti-rus në BE dhe është deri më tani e paqartë se si kjo do të ndikojë në aksin Poloni-Hungari pasi të përfundojë lufta.

Dhe që nga fillimi i luftës, zyrtarët e BE-së kanë folur në heshtje për t’i ofruar Polonisë karota për t’u afruar më shumë me pjesën tjetër të bllokut, në vend që të trajtojnë Poloninë dhe Hungarinë si dy delikuentë.

Situata është shumë e ndryshme në Serbi, pasi ajo nuk është anëtare e BE-së apo NATO-s. Aktualisht po kalon procesin e anëtarësimit në BE, me negociatat që pritet të përfundojnë në dy vitet e ardhshme.

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq, është vënë në një pozitë të vështirë nga pushtimi rus në Ukrainë. Për vite me radhë, ai është përpjekur të balancojë ruajtjen e lidhjeve të forta diplomatike dhe ekonomike me Rusinë dhe me përqafimin perëndimor që do të vinte me anëtarësimin e plotë në BE.

Gjatë fushatës zgjedhore, Vuçiq nuk devijoi nga ky ekuilibër dhe kandidoi në një platformë paqeje dhe stabiliteti në rajon.

Serbia është pothuajse tërësisht e varur nga gazi rus, ndërsa ushtria e saj mban lidhje me ushtrinë ruse. Edhe pse Serbia mbështeti dy rezoluta të Kombeve të Bashkuara që dënojnë pushtimin rus të Ukrainës, ajo refuzoi të vendosë sanksione kundër Moskës.

Kremlini gjithashtu mbështet kundërshtimin e Beogradit ndaj pavarësisë së Kosovës duke bllokuar anëtarësimin e saj në Kombet e Bashkuara.

Nuk ka dyshim se rezultatet e zgjedhjeve të fundjavës – veçanërisht në Hungari – do të kenë bërë që Putini të buzëqeshë. Megjithatë, për BE-në, më shumë Orban do të thotë më shumë e njëjta gjë. Ai mund t’i sigurojë Putinit disa fitore propagandistike dhe mund të vendosë frena në planet më të gjera të BE-së në të ardhmen. Por BE-ja ka punuar për mënyrat për të punuar rreth Orbanit prej vitesh dhe e di se kur shtyhet. Orban është më i lumtur brenda bllokut, duke shkaktuar telashe sesa duke komplotuar për t’u larguar.