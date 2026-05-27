Vrasja në Prishtinë, Policia del me njësitin K9
Rreth orës 20:30, në rrugën “Sali Nivica” në Prishtinë, pati të shtëna me armë zjarri, ku për pasojë i vdekur mbeti një person. Në vend të ngjarjes kanë mbërritur forca të shumta policore, ndërsa mësohet se i pranishëm është edhe njësiti K9. Kryeprokurori i Prishtinës, Zejnullah Gashi, konfirmoi se viktimë e këtij rasti është Agron…
Lajme
Rreth orës 20:30, në rrugën “Sali Nivica” në Prishtinë, pati të shtëna me armë zjarri, ku për pasojë i vdekur mbeti një person.
Në vend të ngjarjes kanë mbërritur forca të shumta policore, ndërsa mësohet se i pranishëm është edhe njësiti K9.
Kryeprokurori i Prishtinës, Zejnullah Gashi, konfirmoi se viktimë e këtij rasti është Agron Hajdari.
Ndërkaq, po ashtu mësohet se viktima ka qenë emër i njohur për organet e rendit edhe në të kaluarën.
Sipas dëshmitarëve, dorasi ka qenë i maskuar.
Policia tha se rasti është duke u hetuar dhe deri më tani nuk ka ndonjë të dyshuar, së paku publikisht.