Vrasja në Prishtinë, Policia del me njësitin K9

Rreth orës 20:30, në rrugën “Sali Nivica” në Prishtinë, pati të shtëna me armë zjarri, ku për pasojë i vdekur mbeti një person. Në vend të ngjarjes kanë mbërritur forca të shumta policore, ndërsa mësohet se i pranishëm është edhe njësiti K9. Kryeprokurori i Prishtinës, Zejnullah Gashi, konfirmoi se viktimë e këtij rasti është Agron…

Lajme

27/05/2026 22:31

Rreth orës 20:30, në rrugën “Sali Nivica” në Prishtinë, pati të shtëna me armë zjarri, ku për pasojë i vdekur mbeti një person.

Në vend të ngjarjes kanë mbërritur forca të shumta policore, ndërsa mësohet se i pranishëm është edhe njësiti K9.

Kryeprokurori i Prishtinës, Zejnullah Gashi, konfirmoi se viktimë e këtij rasti është Agron Hajdari.

Ndërkaq, po ashtu mësohet se viktima ka qenë emër i njohur për organet e rendit edhe në të kaluarën.

Sipas dëshmitarëve, dorasi ka qenë i maskuar.

Policia tha se rasti është duke u hetuar dhe deri më tani nuk ka ndonjë të dyshuar, së paku publikisht.

Artikuj të ngjashëm

May 27, 2026

Enver Hoxhaj takon kongresistin amerikan, kërkon mbështetje për gjykim të drejt...

May 27, 2026

Berisha: Referendumi i PD-së, akti më madhor i demokracisë direkte

May 27, 2026

Plisat pas vdekjes së Agron Hajdarit: Ishte pjesë e pandashme e...

May 27, 2026

Kongresisti amerikan në takim me Blerim Isufajn: SHBA konfirmon mbështetjen për...

May 27, 2026

Trump zotohet të arrijë një marrëveshje që i jep fund luftës me Iranin

May 27, 2026

Memorandumi i mirëkuptimit i publikuar nga Irani, Shtëpia e Bardhë: Trillim...

Lajme të fundit

Enver Hoxhaj takon kongresistin amerikan, kërkon mbështetje për...

Berisha: Referendumi i PD-së, akti më madhor i demokracisë direkte

Plisat pas vdekjes së Agron Hajdarit: Ishte pjesë...

Zhgënjehet Vallecano, Crystal Palace shkruan histori – fiton...