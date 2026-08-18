Vrasja e turistit në Ksamil: Shoqërohen 38 persona, ndalohet një oficer policie

38 persona janë shoqëruar nga Policia e Sarandës për t’u marrë në pyetje lidhur me vrasjen e 20-vjeçarit  portugez, i cili u gjet i pajetë në orët e para të mëngjesit të sotëm në lokalin “Principote” në Ksamil. Sipas raportimeve të mediave në Shqipëri, npritet arrestimi edhe i personave të tjerë, përveç 29-vjeçarit Sokrat Vata, i…

Lajme

18/08/2026 14:40

38 persona janë shoqëruar nga Policia e Sarandës për t’u marrë në pyetje lidhur me vrasjen e 20-vjeçarit  portugez, i cili u gjet i pajetë në orët e para të mëngjesit të sotëm në lokalin “Principote” në Ksamil.

Sipas raportimeve të mediave në Shqipëri, npritet arrestimi edhe i personave të tjerë, përveç 29-vjeçarit Sokrat Vata, i dyshuar si autor i vrasjes.

Në kuadër të hetimeve pritet edhe ndalimi i dy shtetasve turq, të cilët dyshohet se e ndihmuan Vatën të largohej nga vendi i ngjarjes, si edhe i personave të tjerë që mund të kenë dijeni apo rol në ngjarje.

Ndërkohë, është ndaluar 24-vjeçari Moisid Matushaj, banues në Gjirokastër, me detyrë Ndihmës Specialist i Hetimit të Krimit në Drejtorinë Vendore të Kufirit Gjirokastër. Ai dyshohet se ka ndihmuar 29-vjeçarin Sokrat Vata pas vrasjes së 20-vjeçarit portugez.

Nga hetimet ka rezultuar se Matushaj punonte si bodyguard i kompanisë “Elite Security”, së bashku me Sokrat Vatën, në lokalin “Principote”. Dyshohet se ai e ka ndihmuar Vatën të largohej nga vendi i ngjarjes.

Policia po heton gjithashtu rolin e një çifti turk, i cili drejtonte automjetin ku dyshohet se ishte fshehur autori i vrasjes. Sipas hetimeve, Sokrat Vata dyshohet se punonte gjithashtu si bodyguard i shtetasit turk.

Ndërkohë, është shpallur në kërkim edhe 36-vjeçari Bekim Bulica. Nga hetimet rezulton se ai ndodhej në vendin e ngjarjes dhe më pas është larguar në drejtim të Tiranës, me dyshimin se ka tentuar t’i shmanget hetimit.

Artikuj të ngjashëm

August 18, 2026

Kufijtë pa kolona të gjata, Jarinjë dhe Dheu i Bardhë me...

August 18, 2026

Musliu optimiste për Thaçin dhe ish-krerët e UÇK-së: Më 16 shtator...

August 18, 2026

​”Ura është hapur për këmbësorët, jo për të gjithë akoma” BE...

August 18, 2026

“Jashtëzakonisht serioze”, “Rreth 4 orë intervenim” – mjeku i QKUK-së jep...

August 18, 2026

Austria ndalon shaminë për vajzat nën 14 vjeç

August 17, 2026

Breshëritë e plumbave trondisin Spanjën: Tre të vrarë, mes tyre një...

Lajme të fundit

Kufijtë pa kolona të gjata, Jarinjë dhe Dheu...

Musliu optimiste për Thaçin dhe ish-krerët e UÇK-së:...

​”Ura është hapur për këmbësorët, jo për të...

“Jashtëzakonisht serioze”, “Rreth 4 orë intervenim” – mjeku...