”Ura është hapur për këmbësorët, jo për të gjithë akoma” BE pret konsultime mes qeverisë dhe komunave për hapjen e urës së Ibrit
Komisioni Evropian (KE) po pret koordinim efektiv dhe konsultime kuptimplota ndërmjet komunave të prekura dhe institucioneve qendrore të Kosovës për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër. Zëdhënësja e KE-së, Anita Hipper, tha në një konferencë për media të martën se Policia e Kosovës duhet të garantojë sigurinë e të gjitha komuniteteve. “Qëndrimi ynë rreth…
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Komisioni Evropian (KE) po pret koordinim efektiv dhe konsultime kuptimplota ndërmjet komunave të prekura dhe institucioneve qendrore të Kosovës për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër.
Zëdhënësja e KE-së, Anita Hipper, tha në një konferencë për media të martën se Policia e Kosovës duhet të garantojë sigurinë e të gjitha komuniteteve.
“Qëndrimi ynë rreth urës ka qenë gjithmonë i qartë: Ura duhet ti shërbejë të gjithë komuniteteve që kanë nevojë të ndërlidhen. Çfarë kemi kërkuar ne është një koordinim efektiv dhe konsultim kuptimplotë mes komunave të prekura dhe institucioneve të nivelit qendror që duhet të përmirësohen. Gjithashtu, kërkojmë që Policia e Kosovës të ofrojë siguri për të gjithë komunitetet, në përputhje me principet e të drejtave njerëzore dhe rendit të ligjit, në mënyrë që të gjithë të ndjehen të sigurt”, tha ajo.
Duke folur për gjendjen aktuale, ajo rikujtoi se ura është e hapur për këmbësorë, por ende për qarkullim të automjeteve.
Ura mbi Ibër lidh Mitrovicën e Jugut, të banuar me shumicë shqiptare, dhe atë të Veriut, të banuar me shumicë serbe.
“Siç the me të drejtë, ura është hapur për këmbësorët, jo për të gjithë akoma. Kemi bërë vlerësimet, janë bërë hapa dhe pikëpamja ynë akoma qëndron se ka nevojë për koordinim efektiv dhe konsultim kuptimplotë që presim dhe duhet të përmirësohet”, shtoi ajo.
KFOR-i, misioni paqeruajtës i NATO-s në Kosovë, konfirmoi më 10 gusht se ka nisur një “tranzicionin gradual” të pranisë së përhershme të trupave nga ura kryesore mbi