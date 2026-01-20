Vrasja e Auron Thaqit, nesër vazhdon seanca ndaj dy të akuzuarve

Nesër në Gjykatën Themelore të Prizrenit do të vazhdojë seanca në rastin e vrasjes së Auron Thaqit. Seanca do të mbahet me fillim nga ora 13:00. Në këtë rast akuzohen dy persona, Enes Ay dhe Hajrullah Brcani. I riu Auron Thaqi, vdiq më 7 korrik 2024, pasi ishte plagosur rëndë me thikë. Ai ndërroi jetë…

Lajme

20/01/2026 12:57

Nesër në Gjykatën Themelore të Prizrenit do të vazhdojë seanca në rastin e vrasjes së Auron Thaqit.

Seanca do të mbahet me fillim nga ora 13:00.

Në këtë rast akuzohen dy persona, Enes Ay dhe Hajrullah Brcani.

I riu Auron Thaqi, vdiq më 7 korrik 2024, pasi ishte plagosur rëndë me thikë.

Ai ndërroi jetë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.

 

