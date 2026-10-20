Gjuriq: Radoiçiq dhe Veselinoviq janë dy kriminelët më të mëdhenj në Serbi
Petar Gjuriq, bartës i listës “Baba, kjo është për ty”, tha gjatë një paraqitjeje televizive se Milan Radoiçiq dhe Zvonko Veselinoviq janë përgjegjës për vrasjet e Oliver Ivanoviqit dhe Vladimir Cvijanit, duke i cilësuar ata si dy kriminelët më të mëdhenj aktualisht në Serbi. Gjuriq përmendi gjithashtu figura të dikurshme të botës kriminale, Arkanin dhe…
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Petar Gjuriq, bartës i listës “Baba, kjo është për ty”, tha gjatë një paraqitjeje televizive se Milan Radoiçiq dhe Zvonko Veselinoviq janë përgjegjës për vrasjet e Oliver Ivanoviqit dhe Vladimir Cvijanit, duke i cilësuar ata si dy kriminelët më të mëdhenj aktualisht në Serbi.
Gjuriq përmendi gjithashtu figura të dikurshme të botës kriminale, Arkanin dhe Legijan, ndërsa moderatorja këmbënguli se fajësia nuk mund të përcaktohet në një emision televiziv.
“Oliver Ivanoviqi dhe Vladimir Cvijani janë vrarë”, tha Gjuriq, duke shtuar më pas se, sipas pretendimeve të tij, përgjegjës për vdekjen e tyre janë Zvonko Veselinoviq dhe Milan Radoiçiq.
“Janë vrarë nga Zvonko Veselinoviqi dhe Milan Radoiçiqi”, tha Gjuriq gjatë emisionit.
Ai më pas deklaroi se Radoiçiq dhe Veselinoviq janë “dy kriminelët më të mëdhenj aktualisht në Serbi“, duke i krahasuar me Zeljko Raznatoviq – Arkanin dhe Milorad Ulemek Legijan.
Milan Radoiçiq, ish-nënkryetar i Listës Serbe, mori përgjegjësinë për organizimin e grupit që mori pjesë në sulmin terrorist në Banjskë, në veri të Kosovës, më 24 shtator 2023, ku u vra polici i Kosovës, Afrim Bunjaku.
Institucionet e Kosovës e akuzojnë atë për vepra penale të lidhura me sulmin, i cili shkaktoi një krizë të rëndë të sigurisë dhe nxiti thirrje ndërkombëtare që përgjegjësit të dalin para drejtësisë.
Oliver Ivanoviq u vra në Mitrovicën e Veriut në janar të vitit 2018.
Vrasja e tij mbetet një nga rastet më të ndjeshme në Kosovë, ndërsa çështja e zbardhjes së plotë të përgjegjësisë për këtë krim vazhdon të ketë rëndësi të madhe publike.
Vladimir Cvijani, ish-funksionar i Partisë Përparimtare Serbe, u gjet i vdekur në vitin 2018, ndërsa publiku u informua për vdekjen e tij vetëm në vitin 2021.
Deklaratat e Gjuriqit kanë rikthyer në vëmendje çështjet që lidhen me lidhjet ndërmjet strukturave politike dhe të sigurisë, veprimtarinë e rrjeteve kriminale dhe përgjegjësinë e institucioneve në Serbi.