Rama reagon pas thyerjes së karrigeve nga protestuesit: Me kë të dialogoj, kur nuk duan dialog?

Kreu i Qeverisë shqiptare, Edi Rama, ka reaguar me një video nga zyra e tij në kryeministri, pasi protestuesit i kanë thyer karriget e vendosura nga ai e përmes të cilave bëhej thirrje për dialog. Rama pyet se me kë të dialogojë, meqë protestuesit s’duan një gjë të tillë. “Dorëheqje, poshtë diktatura, poshtë komunizmi, s’duam…

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20/10/2026 17:00

Kreu i Qeverisë shqiptare, Edi Rama, ka reaguar me një video nga zyra e tij në kryeministri, pasi protestuesit i kanë thyer karriget e vendosura nga ai e përmes të cilave bëhej thirrje për dialog.

Rama pyet se me kë të dialogojë, meqë protestuesit s’duan një gjë të tillë.

“Dorëheqje, poshtë diktatura, poshtë komunizmi, s’duam dialog, deri tani këto janë idetë e pedagogëve e intelektualëve që janë mbledhur këtu poshtë”, ka shkruar Rama.

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