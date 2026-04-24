Vjosa Osmani shkon në familjen e Afrim Bunjakut pas vendimit: Drejtësia s’është e plotë pa dënimin e Radoiçiqit
Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka shkuar për vizitë te familja e Afrim Bunjakut pas vendimit që mori sot Gjykata Themelore në Prishtinë për sulmin terrorist në Banjskë ku dënoi me burgim të përjetshëm dy të akuzuarit, ndërsa të tretit i dha 30 vjet burgim.
Osmani në familjen Bunjaku tha se Kosova gjithmonë ka pasë djem si Afrim Bunjaku që i kanë dalë zot, ndërsa tha se territori i vendit duhet të ruhet.
“Sakrifica për këtë vend nuk ka mbaruar ende edhe mas shumë e shumë vitesh që ne u çliruam, prapë se prapë këtë liri po duhet më ruajt, territorin tonë po duhet me ruajt, shtetin tonë po duhet me ruajt, e lum Kosova që ka e ka pasë djem si Afrim Bunjaku që i kanë dalë zot gjithmonë dhe është gjaku i tij, sakrifica e tij dhe e juaj si familje”.
“Fatkeqësisht e kemi një kojshi që me shekuj na ka nxjerrë problem”, vazhdoi Osmani, duke iu drejtuar të pranishmeve.
“E ata qaty kanë me met, po ka knej s’kanë me mujt me hi kurrë. Që thojnë çizmja e Serbisë më s’ka me shkelë në këtë shtet. Qoftë sakrifica e Afrim Bunjakut e fundit, me shpresën që tash e tutje çdo ditë kemi me shku tu u forcu si shtet”.
Osmani tha se drejtësia ende s’është e plotë me dënimin e tre pjesëmarrësve të sulmit terrorist.
“Duhet Radoiçiqi me u dorëzu në Kosovë dhe me marrë dënimin e merituar dhe shumë kriminelë të tjerë që kanë vepruar bashkë me të nën urdhrin e Vuçiqit se ai është dhe mbetet kryesori. Ai e ka dhënë urdhrin, e dimë të gjithë”.