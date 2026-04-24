​Qumështarët ankohen te tre ministra se importuesit po u nxjerrin telashe

Lajme

24/04/2026 18:46

Qumështarët në Kosovë po përballen me vështirësi në rritje për plasimin e prodhimit të tyre, si pasojë e ndryshimeve në treg dhe presionit nga importet.

Kështu u tha në një takim që u mbajt sot në Prishtinë mes ministrit të Bujqësisë, Armend Muja, atij të Financave, Hekuran Murati, dhe të Industrisë, Mimoza Kusari-Lila, me përfaqësues të sektorit të qumështit.

Muja, sipas një njoftimi të dikasterit të tij, kërkoi nga përfaqësuesit e kësaj industrie përpunuese të rrisin grumbullimin e qumështit vendor, duke e cilësuar këtë si vendim e veprim kyç për stabilizimin e tregut.

Gjatë takimit u tha se fermerët kanë fuqi të ulët negociuese, çfarë ndikon në çmimet dhe sigurinë e të ardhurave të tyre.

Përfaqësuesit e institucioneve bënë të ditur se masat mbështetëse dhe rregullatore do të analizohen më tej në përputhje me nevojat e këtij sektori.

Po ashtu, u kërkua rritje e investimeve në standardet sanitare dhe përmirësimin e kushteve në nivel ferme. Palët u dakorduan për forcimin e bashkëpunimit drejt një tregu më të qëndrueshëm të qumështit në Kosovë.

