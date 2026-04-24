Macron njofton tërheqjen nga politika pas përfundimit të mandatit në 2027

Bota

24/04/2026 11:43

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, ka deklaruar se nuk do të vazhdojë më në politikë pas përfundimit të mandatit të tij të dytë në vitin 2027.

Ai ka theksuar se pas largimit nga Pallati Elysee do të tërhiqet plotësisht nga jeta politike, duke kujtuar se hyrja e tij në politikë ka ndodhur vetëm para kandidimit për president.

Macron gjithashtu ka folur për sfidat e mandatit të tij, duke përmendur nevojën për të balancuar reformat e reja me arritjet ekzistuese gjatë udhëheqjes së tij.

