Era rrëzon një shtyllë elektrike në Suharekë, qytetari pretendon se KEDS-i ishte njoftuar për dëmtimin që një vit
Një shtyllë elektrike është rrëzuar në Suharekë si pasojë e erërave të forta. Rastin për lajmi.net e ka raportuar një qytetar, i cili pretendon se shtylla kishte qenë e dëmtuar prej kohësh dhe se KEDS-i ishte njoftuar për gjendjen e saj që një vit më parë. Sipas qytetarit, pavarësisht njoftimit, ekipet e KEDS-it nuk kishin…
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Një shtyllë elektrike është rrëzuar në Suharekë si pasojë e erërave të forta.
Rastin për lajmi.net e ka raportuar një qytetar, i cili pretendon se shtylla kishte qenë e dëmtuar prej kohësh dhe se KEDS-i ishte njoftuar për gjendjen e saj që një vit më parë.
Sipas qytetarit, pavarësisht njoftimit, ekipet e KEDS-it nuk kishin intervenuar për ta riparuar shtyllën.
Ai ka shprehur shqetësimin për rrezikun që mund të paraqesin shtyllat e dëmtuara elektrike për sigurinë e qytetarëve./Lajmi.net/