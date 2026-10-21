Vitia priti ambasadoren e re të Zvicrës në Kosovë, diskutojnë bashkëpunimin në shëndetësi

Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, të mërkurën ka pritur në takim ambasadoren e re të Zvicrës në Kosovë, Anne-Lise Cattin Hennin, me rastin e fillimit të mandatit të saj. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, Vitia e ka uruar ambasadoren për detyrën e re dhe ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të Qeverisë së…

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21/10/2026 19:55

Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, të mërkurën ka pritur në takim ambasadoren e re të Zvicrës në Kosovë, Anne-Lise Cattin Hennin, me rastin e fillimit të mandatit të saj.

Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, Vitia e ka uruar ambasadoren për detyrën e re dhe ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të Qeverisë së Zvicrës dhe Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) në fuqizimin e sistemit shëndetësor të Kosovës.

Gjatë takimit është diskutuar për bashkëpunimin e deritanishëm ndërmjet dy vendeve, me theks të veçantë te projektet AQH dhe IHS, të cilat kanë kontribuar në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore, ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe forcimin e kujdesit parësor dhe spitalor.

Ministri Vitia ka shprehur gatishmërinë për thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës, me synim avancimin e shërbimeve shëndetësore për qytetarët.

 

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