Visar Ymeri mendon se fushata zgjedhore “do të dominohet nga përplasja Kurti–Osmani”

04/05/2026 08:41

Analisti Visar Ymeri mendon se zgjedhjet e 7 qershorit do të karakterizohen me përballje të fortë politike mes Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit.

Ai në “VV Show tha se “fakti se Kurti ia ka pasur kaq shumë frikën mandatit të dytë të Vjosa Osmanit… tregon se do t’ia ketë frikën edhe garimit të saj në zgjedhje”.

Sipas tij, arsye kyçe është pavarësia politike që Osmani do të fitonte me mandat të dytë.

“Kanë filluar sulmet e vrazhda ndaj saj… kjo tregon se fushata ka me qenë përplasje serioze”, shtoi Ymeri.

