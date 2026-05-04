Sekuestrohet armë dhe municion në Ferizaj, i dyshuari intervistohet nga policia
Një person është shoqëruar në stacionin policor pas një kontrolli të realizuar në shtëpinë e tij në Ferizaj.
Sipas raportit policor, rasti ka ndodhur dje në orën 08:30 në rrugën “Gucia”, ku gjatë kontrollit në shtëpinë e të dyshuarit janë gjetur dhe sekuestruar një pistoletë me gaz, pesë fishekë dhe një shurdhues i armës së zjarrit.
“Me vendim të prokurorit pas intervistimit, rasti vazhdon të hetohet në procedurë të rregullt”./Lajmi.net/