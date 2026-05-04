Sekuestrohet armë dhe municion në Ferizaj, i dyshuari intervistohet nga policia

Një person është shoqëruar në stacionin policor pas një kontrolli të realizuar në shtëpinë e tij në Ferizaj. Sipas raportit policor, rasti ka ndodhur dje në orën 08:30 në rrugën “Gucia”, ku gjatë kontrollit në shtëpinë e të dyshuarit janë gjetur dhe sekuestruar një pistoletë me gaz, pesë fishekë dhe një shurdhues i armës së…

Lajme

04/05/2026 08:54

Një person është shoqëruar në stacionin policor pas një kontrolli të realizuar në shtëpinë e tij në Ferizaj.

Sipas raportit policor, rasti ka ndodhur dje në orën 08:30 në rrugën “Gucia”, ku gjatë kontrollit në shtëpinë e të dyshuarit janë gjetur dhe sekuestruar një pistoletë me gaz, pesë fishekë dhe një shurdhues i armës së zjarrit.

“Me vendim të prokurorit pas intervistimit, rasti vazhdon të hetohet në procedurë të rregullt”./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 4, 2026

​Liderët evropianë mblidhen në Armeni për samitin e tetë të Komuniteti...

May 4, 2026

Irani thotë se do të mbrojë Ngushticën e Hormuzit me “forcë të plotë”

May 4, 2026

“Një BE që nuk është e plotë, është më i dobët”,...

May 4, 2026

Sulmoi fizikisht një femër në Vushtrri, arrestohet i dyshuari

May 4, 2026

​Trump: ShBA do të “udhëheqë” anijet e bllokuara në Ngushticën e...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

​Liderët evropianë mblidhen në Armeni për samitin e...

Irani thotë se do të mbrojë Ngushticën e Hormuzit me “forcë të plotë”

“Një BE që nuk është e plotë, është...

Sulmoi fizikisht një femër në Vushtrri, arrestohet i dyshuari