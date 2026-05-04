Vdes një grua në Fushë-Kosovë, policia nis hetimet
Një hetim mbi vdekjen po bëhet në Fushë-Kosovë. Viktima femër është dërguar në QKUK, ku më pas ka ndërruar jetë, vdekjen e së cilës e ka konstatuar mjeku. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion./Lajmi.net/
Lajme
04/05/2026 08:51
