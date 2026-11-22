Viniciusi nuk e ka më vendin e garantuar si startues te Reali
Në javët e fundit, ka pasur shumë diskutime rreth Vinicius Juniorit dhe fillimit të ngadaltë të sezonit të tij te Real Madridi. Të kombinuara me paraqitjet mbresëlënëse të përforcimit të verës, Yan Diomande, këto kanë ngritur pikëpyetje rreth vendit të reprezentuesit brazilian në formacionin titullar. Megjithatë, 26-vjeçari duket se po e rikthen formën e tij,…
Sport
Në javët e fundit, ka pasur shumë diskutime rreth Vinicius Juniorit dhe fillimit të ngadaltë të sezonit të tij te Real Madridi.
Të kombinuara me paraqitjet mbresëlënëse të përforcimit të verës, Yan Diomande, këto kanë ngritur pikëpyetje rreth vendit të reprezentuesit brazilian në formacionin titullar.
Megjithatë, 26-vjeçari duket se po e rikthen formën e tij, pasi shkëlqeu me Brazilin gjatë pushimit të fundit të ndeshjeve ndërkombëtare dhe më pas la përshtypje të mira edhe në minutat që iu dhanë në fitoren 2-1 të Real Madridit ndaj Celta Vigos mbrëmë.
Pavarësisht sinjaleve inkurajuese nga Vinicius, “Defensa Central” raporton se Jose Mourinho nuk ka ndërmend ta rikthejë atë në formacionin titullar të Real Madridit vetëm për shkak të statusit që ka në klub.
Përkundrazi, trajneri portugez planifikon të bëjë rotacion mes yllit brazilian dhe Diomandes në krahun e majtë, si në La Liga ashtu edhe në Ligën e Kampionëve, duke e bazuar përzgjedhjen në paraqitjet e tyre dhe jo në reputacionin që kanë.
Mourinho dëshiron që Vinicius ta rikthejë formën e tij më të mirë, pa e ndërprerë zhvillimin e Diomandes, veçanërisht pas paraqitjeve mbresëlënëse të sulmuesit nga Bregu i Fildishtë, të cilat e kanë bërë atë një kandidat serioz për të pasur më shumë minuta në dispozicion.
Gjithashtu, mund të ketë raste kur të dy anësorët luajnë së bashku, me Diomanden që në këto raste do të zhvendosej në krahun e djathtë.
Vinicius ka qenë titullar i rregullt te Real Madridi për disa vite dhe tashmë ka fituar trofe të rëndësishëm me klubin.
Të kërkohet që ta ndajë pozitën e tij me një lojtar tjetër nuk është diçka me të cilën është mësuar.
Megjithatë, Diomande i ka dhënë Mourinhos shumë arsye për t’i besuar, jo vetëm për shkak të kontributit të tij në sulm, por edhe për mënyrën se si ndihmon ekipin kur nuk e ka topin.
Reprezentuesi brazilian është i vetëdijshëm se bashkëlojtari i tij më i ri e ka fituar besimin e trajnerit dhe mbështetjen e tifozëve. Megjithatë, ai mbetet i vendosur për ta rifituar pozitën e titullarit të rregullt te “Los Blancos”.
Vinicius e di se çfarë duhet të bëjë për ta rifituar vendin në formacion, pasi nevojiten përmirësime në gjendjen e tij fizike, ndërsa po punon edhe për ta rikthyer vetëbesimin pas një periudhe të vështirë.
Për momentin, megjithatë, atij do t’i duhet të pajtohet me ndarjen e minutave me Diomanden, pasi trajneri synon t’u japë mundësi të dy futbollistëve, në vend që t’ia garantojë ndonjërit prej tyre një vend në formacionin titullar.