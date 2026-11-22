Pavarësisht informacioneve që i patën, në tentativën e parë për shkak të kushteve të terrenit, gërmimet u mbyllen pa ndonjë rezultat.
Por, kur u kthyen gjashtë ditë më pas, Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur njoftoi se në Brod të Shtërpcës u gjetën mbetjet mortore të një personi.
Ndonëse aty gërmimet kanë përfunduar, ky s’do të jetë lokacioni i fundit ku dyshohet se ka mbetje eshtërore nga lufta e fundit.
“Pa shmangshëm po e them se i është kushtuar vëmendje fshatrave në Jabukë e Kalludër të Zubin Potokut e më pas edhe gërmimet gjatë kësaj jave i kemi diku edhe 3-4 lokacione ndoshta edhe më shumë lokacione që do të jenë pjesë e agjendës varësish nga kushtet e motit por edhe nga informatat që jemi duke i trajtuar”, ka deklaruar Kushtrim Gara, Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur.
Për gati një muaj gërmime pati edhe në fshatrat Kalludër e Jabukë të Zubin Potokut.
Por a do të kthehen ekipet sërish në Veri?
“Një nga lokacionet që potencialisht do ta kemi në agjendë është lokacioni i varrezave të qytetit të Mitrovicës së Veriut pra varrezat e besimtarëve mysliman përkundër gërmimeve ky lokacion por edhe të tilla si varrezat në Arbëri, Prizren e Gjakovë janë lokacione ku ka potencial për mbetje”, ka theksuar Gara.ër Dukagjini.
Ndërkohë nga Instituti i Mjekësisë Ligjore nuk kanë kthyer përgjigje për rezultatet e ADN-së, të cilat u dërguan për ekzaminime para gati dy muajsh, nga varrezat masive në dy lokacionet në veri.
Siç merr vesh televizioni varësisht kushteve atmosferike, gjatë javës së ardhshme do rinisin gërmimet edhe në varrezat e qytetit në Arbëri.