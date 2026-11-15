Viktima e aksidentit në Mal të Zi është ish-polici kufitar, Elvis Mulliqi

Një aksident i rëndë trafiku në Mal të Zi i ka marrë jetën një 47-vjeçari nga Kosova. Sipas raportimeve, nga ky aksident ka mbetur i vdekur ish-polici kufitar, Elvis Mulliqi. Aksidenti ndodhi në rrugën magjistrale Rozhajë–Beranë, rreth orës 15:45, ku u përfshinë dy automjete. Përveç 47-vjeçarit, dy persona të tjerë mbetën të lënduar. Lajmi për…

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15/11/2026 21:25

Një aksident i rëndë trafiku në Mal të Zi i ka marrë jetën një 47-vjeçari nga Kosova.

Sipas raportimeve, nga ky aksident ka mbetur i vdekur ish-polici kufitar, Elvis Mulliqi.

Aksidenti ndodhi në rrugën magjistrale Rozhajë–Beranë, rreth orës 15:45, ku u përfshinë dy automjete.

Përveç 47-vjeçarit, dy persona të tjerë mbetën të lënduar. Lajmi për vdekjen e tij u raportua nga mediumi malazez “Vijesti”, duke iu referuar Policisë së Malit të Zi.

Pas përfundimit të hetimeve në vendin e ngjarjes, qarkullimi në këtë rrugë është rikthyer.

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