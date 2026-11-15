Shqipëria mposht Bjellorusinë dhe siguron kalimin në Ligën B

Shqipëria e ka mbyllur me fitore përballjen ndaj Bjellorusisë, duke triumfuar me rezultat 2:0 në ndeshjen e fundit të Grupit C1 në Ligën e Kombeve. Rey Manaj zhbllokoi rezultatin në minutën e 28-të, ndërsa epërsinë e dyfishoi Elseid Hysaj në minutën e 57-të. Me këtë fitore, kuqezinjtë e përmbyllin me sukses garën në grup dhe…

Sport

15/11/2026 20:04

Shqipëria e ka mbyllur me fitore përballjen ndaj Bjellorusisë, duke triumfuar me rezultat 2:0 në ndeshjen e fundit të Grupit C1 në Ligën e Kombeve.

Rey Manaj zhbllokoi rezultatin në minutën e 28-të, ndërsa epërsinë e dyfishoi Elseid Hysaj në minutën e 57-të.

Me këtë fitore, kuqezinjtë e përmbyllin me sukses garën në grup dhe sigurojnë promovimin në Ligën B të Ligës së Kombeve.

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