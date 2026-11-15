Albulena Haxhiu merr pjesë në Konferencën Botërore për e-Parlamentin në Bruksel

Kryetarja e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, më 16 nëntor do të udhëtojë drejt Brukselit, ku do të marrë pjesë në Konferencën Botërore për e-Parlamentin, e cila do të mbahet më 17 dhe 18 nëntor në Parlamentin Evropian. Konferenca, e organizuar nga Unioni Ndërparlamentar dhe Parlamenti Evropian, do të trajtojë rolin e transformimit…

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15/11/2026 19:37

Kryetarja e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, më 16 nëntor do të udhëtojë drejt Brukselit, ku do të marrë pjesë në Konferencën Botërore për e-Parlamentin, e cila do të mbahet më 17 dhe 18 nëntor në Parlamentin Evropian.

Konferenca, e organizuar nga Unioni Ndërparlamentar dhe Parlamenti Evropian, do të trajtojë rolin e transformimit digjital në forcimin e demokracisë dhe institucioneve parlamentare, me fokus të veçantë në përdorimin e inteligjencës artificiale.

Gjatë qëndrimit në Bruksel, kryetarja Haxhiu do të zhvillojë takime me presidenten e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola, kryetarin e Senatit të Belgjikës, Vincent Blondel, si dhe me deputetë të Parlamentit Evropian dhe zyrtarë të tjerë të lartë.

Në fokus të këtyre takimeve do të jenë thellimi i bashkëpunimit ndërparlamentar, perspektiva evropiane e Kosovës dhe procesi i anëtarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. /Lajmi.net/

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