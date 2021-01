Të pakët janë ata njerëz që kanë rastisur në ndonjë person që bie e të mos qeshin. Kjo dëshmohet nga videoja që po përhapet në rrjetet sociale dhe që bëri më shumë se 11 milion njerëz të qeshnin.

Ky është një incizim i një kamere në rrugë, e cila vuri re se një grua po përpiqej me këmbëngulje të ecte në një rrugë të ngrirë, por nuk ia doli.

Lady in the backpack. Wait for it… pic.twitter.com/47FAKaKA6y

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) December 11, 2020